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20 Квітень 2018, Київ 17:38
Новини | Події

До суду надійшов позов щодо незаконності визнання роликів про ГПУ соціальною рекламою

Юрій Луценко

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо роликів Генпрокуратури, які Нацрада з питань телебачення і радіомовлення визнала соціальною рекламою.

Як повідомила 18 квітня прес-служба суду, позивач просить суд визнати протиправними дії Нацради щодо визнання у чотирьох відеороликах про діяльність ГПУ ознак, за якими вони можуть розміщуватись у ЗМІ як соціальна реклама.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Позов подали до Нацради, третьою особою є Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Хто є позивачем, у суді не утонюють.

На початку лютого деякі телеканали почали транслювати рекламні ролики про досягнення Генеральної прокуратури України, які завершувалися слоганом: «Виконуємо закон, встановлюємо справедливість – Юрій Луценко».

Тоді речниця генпрокурора України Лариса Сарган заявила, що Генеральна прокуратура України не має стосунку до виготовлення, замовлення та розповсюдження цих рекламних роликів.

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