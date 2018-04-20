Раді пропонують перейменувати місто Переяслав-Хмельницький

У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області.
Проект постанови зареєстрований 19 квітня.
Пропонується перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав.
Перейменування міста ініціювала Переяслав-Хмельницька міська рада з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.
Нині місто Переяслав-Хмельницький, в якому проживає 27391 житель, є містом обласного значення. Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком.
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