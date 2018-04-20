Суд визнав помічника депутата винним у зловживанні впливом, штраф – майже 13 тисяч гривень

Тячівський райсуд Закарпатської області 12 квітня виніс вирок помічнику народного депутата України на громадських засадах, обвинуваченого у зловживанні впливом.

Як повідомляє портал Судової влади, суд призначив обвинуваченому узгоджене угодою зі слідством покарання – штрафу в розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 12750 гривень.

На даний час постанова суду чинності не набрала.

У лютому помічник депутата уклав зі слідством угоду про визнання винуватості.

За даними слідства, помічник депутата визнав себе винним у тому, що він, будучи помічником-консультантом народного депутата на громадських засадах, на прохання особи, з якою перебував у дружніх відносинах, пообіцяв із застосуванням своїх зв’язків у Верховній Раді допомогти уникнути кримінального переслідування у кримінальних провадженнях, які розслідувались слідчим управлінням поліції в Закарпатській області, за це він одержав неправомірну вигоду в сумі 150 500 гривень.