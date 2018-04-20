США назвали Росію, Іран і Китай «морально недостойними» через порушення прав

Державний департамент США назвав уряди Китаю, Росії, Ірану і Північної Кореї «морально недостойними», які щодня порушують права людини в своїх кордонах, стаючи «силами нестабільності».

Під час презентації звіту з дотримання прав людини у 2017 році, виконувач обов’язків державного секретаря США Джон Салліван заявив, що деякі уряди не можуть підтримувати безпеку і забезпечувати основоположні потреби власних народів, а «інші просто не бажають це робити».

«Держави, які обмежують свободу волевиявлення і мирних зібрань, які дозволяють чинити насильство проти релігійних, етнічних та інших меншин, або завдають шкоди основоположній гідності людини є морально недостойними і шкодять нашим інтересам», – зазначив він.

Салліван заявив, що Москва продовжує порушувати права не лише на території Росії, а й за її межами.

«Уряд Росії надалі придушує інакодумство і громадянське суспільство, вторгається на територію сусідніх країн і підриває суверенність країн Заходу. Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму і покласти край порушенням, скоєним очолюваними російськими силами бойовиками на Донбасі», – сказав він.

Китай, Росія і Іран наразі не реагували на цю заяву Саллівана.

Ці жорсткі заяви щодо Росії дещо суперечать, переважно, примиреній риториці президента США Дональда Трампа стосовно Москви та його небажання публічно говорити про проблеми прав людини, як в Росії, так і в інших місцях світу.

Від 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.