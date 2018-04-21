На Донбасі один український військовий загинув, один поранений – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 20 квітня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення.

Як повідомляє штаб української воєнної операції, загалом підтримувані Росією бойовики здійснили 36 обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

На донецькому напрямку поблизу Лебединського бойовики обстріляли позиції українських військових із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», випустивши 40 реактивних снарядів, повідомляють у штабі. Крім цього, як стверджують в штабі, зі 122-міліметрової артилерії і 120-міліметрових мінометів бойовики відкривали вогонь по українських військових біля Широкина і Водяного. Міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували поблизу Новотроїцького, Пісків, шахти «Бутівка», Гнутового, Верхньоторецького та Опитного, наголосили у штабі.

На луганському напрямку із забороненої 122-міліметрової артилерії бойовики обстріляли опорні пункти українських військових в районі Попасної, з 82-міліметрових мінометів та озброєння БМП стріляли під Троїцьким, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї стріляли неподалік Новгородського, Зайцевого, Кримського, Травневого і під Новолуганським, наголосили у штабі.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють про п’ять обстрілів з боку українських силовиків із озброєння БМП, станкових і ручних гранатометів, стрілецької зброї. В угрупованні «ДНР» ще не оприлюднювали даних про події 20 квітня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.