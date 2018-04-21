Тисячі студентів у США вимагали посилення контролю над зброєю

Тисячі американських студентів вдруге за останні місяці вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю після стрілянини у школі Флориди в лютому та інших подібних інцидентів.

Акція 20 квітня збіглася у часі з 19-ю річницею масового вбивства у школі Колумбайн (Columbine High School), штат Колорадо, коли були вбиті 12 учнів і один вчитель.

Організатори заявили, що у заходах 20 квітня взяли участь студенти з більш як 2 600 шкіл і закладів. Це вже друга масова акція після того, як 14 лютого цього року в середній школі Parkland у Флориді сімнадцять студентів та дорослих були застрелені людиною з автоматичною рушницею.

Студенти несли плакати з гаслами «Мені треба турбуватися про класи, а не про зброю» і «Досить», повідомляє агентство Reuters.

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