Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Квітень 2018, Київ 11:58
Новини | Події

Тисячі студентів у США вимагали посилення контролю над зброєю

Тисячі студентів протестують біля Білого дому за посилення контролю над зброєю. Вашингтон, 14 березня 2018 року

Тисячі американських студентів вдруге за останні місяці вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю після стрілянини у школі Флориди в лютому та інших подібних інцидентів.

Акція 20 квітня збіглася у часі з 19-ю річницею масового вбивства у школі Колумбайн (Columbine High School), штат Колорадо, коли були вбиті 12 учнів і один вчитель.

Організатори заявили, що у заходах 20 квітня взяли участь студенти з більш як 2 600 шкіл і закладів. Це вже друга масова акція після того, як 14 лютого цього року в середній школі Parkland у Флориді сімнадцять студентів та дорослих були застрелені людиною з автоматичною рушницею.

Студенти несли плакати з гаслами «Мені треба турбуватися про класи, а не про зброю» і «Досить», повідомляє агентство Reuters.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG