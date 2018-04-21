Демократи подали в суд на Трампа. Президент США обіцяє заходи у відповідь

Демократична партія США подала позов проти російського уряду, виборчої кампанії президента Дональда Трампа та організації WikiLeaks, звинувачуючи їх у змові з метою зриву президентської виборчої кампанії в 2016 році та спроби схилити виборців на бік Трампа.

Судовий позов, поданий у федеральний окружний суд у штаті Манхеттен 20 квітня, стверджує, що провідні представники кампанії Трампа змовилися з російським урядом та його військовим шпигунським агентством, щоб заподіяти шкоду кандидату в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон і допомогти Трампу зламати комп’ютери Демократичної партії.

У відповідь на цей позов президент США Дональд Трамп обіцяє вжити заходів. Про це американський президент написав у Twitter.

«Щойно почув: демократи-обструкціоністи подали в суд на штаб. Це може бути гарною новиною, тому що ми тепер відповімо на тему серверів DNC (Національного комітету Демократичної партії – ред.), які вони відмовилися передати ФБР, серверів Деббі Вассерман-Шульц і документів, які були у таємничої людини з Пакистану, і електронних листів Клінтон», – написав Трамп.

У позовній заяві Демократичної партії не згадується ім’я самого Дональда Трампа, але є, зокрема, імена його зятя Джареда Кушнера, колишнього керівника передвиборчого штабу Пола Манафорта і його заступника Ріка Гейтса. Також фігурує ім’я старшого сина Трампа – Дональда Трампа-молодшого.

У Комітеті кампанії з переобрання «Трамп 2020» назвали судовий процес легковажним і сказали, що у демократів є прагнення отримати кошти.

Трамп неодноразово заперечував, що його кампанія змовилася з Росією. Москва також спростовує втручання у вибори в США.