У Вірменії новопризначений прем’єр-міністр Серж Сарґсян закликав опозицію до негайних переговорів

Прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян закликав опозиційного парламентаря Нікола Пашиняна до негайних переговорів. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті прем’єр-міністра.

«Я глибоко стурбований внутрішньополітичними процесами. Щоб уникнути непоправних втрат, закликаю Нікола Пашиняна сісти за стіл політичного діалогу і переговорів. Це має бути зроблено негайно», – наголосив Серж Сарґсян.

Пашинян раніше відмовився від переговорів із Сарґсяном.

«Тепер для діалогу вже надто пізно, але це не означає, що ми не готові до будь-якої дискусії», – сказав Нікол Пашинян тисячам демонстрантів напередодні під час мітингу в центрі Єревана.

В Єревані вже 9-й день тривають масові акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром країни, який, за новою Конституцією, має всю повноту влади.

Прихильники опозиції звинувачують його в тому, що він не виконав своєї обіцянки не претендувати на посаду прем’єр-міністра після закінчення свого другого п’ятирічного терміну на посаді президента. Вони також вважають, що він не виконав своїх передвиборних обіцянок протягом 10 років перебування при владі.

Напередодні, виступаючи на мітингу на площі Республіки в Єревані, Нікол Пашинян висунув вимоги до влади. Зокрема, він зажадав відставки новопризначеного прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна і проведення дострокових парламентських виборів.

Тим часом поліція Вірменії сьогодні виступила з черговою заявою, в якій наголосила, що ухвалено рішення про припинення «несанкціонованих зборів». Поліція закликала Нікола Пашиняна та інших організаторів акцій протесту попередити про це учасників демонстрацій.

20 квітня у вірменській столиці поліція затримала понад 180 людей.

Протести також відбуваються в другому і третьому за величиною містах Вірменії, Гюмрі і Ванадзорі.

Президент Вірменії Армен Сарґсян, який не пов’язаний з Сержем Сарґсяном, 19 квітня після сутичок між протестувальниками і поліцією закликав до діалогу.

Сполучені Штати настійливо закликали владу та протестувальників виявляти стриманість і уникати насильства. Росія теж заявляла, що закони не повинні порушуватися.

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини закликало вірменську владу захистити та забезпечити право на свободу мирних зібрань в країні.