У світі вітають рішення КНДР відмовитися від ядерних випробувань

Євросоюз, Велика Британія і Китай в суботу привітали відмову Північної Кореї від ракетно-ядерних випробувань, про що оголосив напередодні північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

У заяві глави зовнішньополітичного відомства ЄС рішення влади КНДР назвали «позитивним кроком». Влада Британії висловила надію на те, що цей крок означає прагнення Пхеньяна до «чесних» переговорів про відмову від ядерної зброї. МЗС Росії поки не виступив з офіційним коментарем, російські агентства цитують депутатів Держдуми і членів Ради Федерації, які вітають рішення Кіма.

У минулому році після серії ракетних випробувань в КНДР Сполучені Штати неодноразово заявляли про можливість нанесення удару по Північній Кореї. В останні місяці, однак, напруженість почала спадати. Кім Чен Ин у п’ятницю оголосив, що призупиняє всі ракетно-ядерні випробування, а також закриває полігон, на якому були зроблені шість останніх ядерних вибухів.

Президент США Дональд Трамп відгукнувся на заяву Пхеньяна повідомленням в Twitter, оцінивши її як «добру звістку і для самої Північної Кореї, і для всього світу» і додавши, що він чекає на зустріч з північнокорейським лідером, про підготовку якої було оголошено недавно.

Кім Чен Ин у своїй промові також заявив, що Пхеньян налаштований на створення сприятливої міжнародної обстановки для розвитку економіки і зростання добробуту людей. Експерти вказують на можливі вигоди навіть часткового відкриття для світу економіки КНДР як для неї самої, так і для всіх навколишніх країн. Одне тільки будівництво транспортного наземного коридору з Китаю в Південну Корею через територію Північної може принести обом Кореям мільярди доларів, – пише агентство Bloomberg.