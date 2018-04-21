У Києві відкрили пам’ятник воїну-добровольцю Мирославу Мислі

У Києві в суботу, 21 квітня, відкрили пам’ятник воїну-добровольцю, який загинув у бойових діях на сході України, Мирославу Мислі. Сквер, в якому розташовано пам’ятник, відтепер також носитиме ім’я Мисли.

Серед тих, хто взяв участь у церемонії відкриття – керівники всеукраїнської громадської організації «Сокіл», членом проводу якого був Мисла, Київський міський голова Віталій Кличко, депутати різних рівнів, політики і лідери громадських організацій.

«Ми вшановуємо пам’ять молодої людини, якій завжди буде 24 роки, але цей хлопець без жодних сумнівів встав в оборону своєї держави, коли ворог прийшов на українську землю», – наголосив Кличко.

Мирослав Мисла – доброволець окремого батальйону «Карпатська Січ», офіцер, командир чоти 8-ої роти 3-го механізованого батальйону 93-ої бригади Збройних сил України. За освітою – викладач історії та суспільно-політичних наук. Загинув 2 жовтня 2016 року у бойовому зіткненні з супротивником поблизу селища Кримське на Луганщині. Під час виконання бойового завдання Мисла встиг знищити чотирьох проросійських найманців і прикрити, відступаючи, своїх бійців, розповіли на відкритті пам’ятника побратими загиблого.

Автор пам’ятника – скульптор Богдан Козаченко.