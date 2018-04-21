На Хортиці посадили понад півтисячі дубів на знак вшанування загиблих на Донбасі

На території Національного заповідника «Хортиця» відбулася акція вшанування пам’яті загиблих учасників АТО, під час якої було висаджено 600 дубів. В акції взяли участь родини загиблих під час війни на Донбасі українських військових з усієї України.

Саджанці дубів були куплені литовськими волонтерами і передані українській стороні. Компанія зі збору коштів на купівлю дерев тривала близько року. За словами організаторів акції, ідея проведення такого заходу виникла під час одного з візитів представників батальйону «Азов» до Литви.

«Цим деревам зараз 4 роки. З елітних дубів зібрані жолуді і вирощені у Литві. Дуб – як для литовських, так і для українських людей, сильне дерево, яке росте навіть тисячу років. Воно демонструє як крупкі ми можемо бути разом. Наша місія – показати, що наші народи разом, дружать. І найголовніше – вшанувати пам’ять хлопців, що загинули, і схилити голову перед їхніми родинами», – розповів представник міністерства екології Литви Кястутіс Маркявічус.

Усього литовська волонтери придбали 2100 дубів для висадки на Хортиці, основна частина яких буде розсаджена восени по всьому острову.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.