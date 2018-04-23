Бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових. Як ідеться в ранковому зведенні, серед застосованих бойовиками озброєнь були й заборонені мінськими домовленостями 120-міліметрові міномети, використані на Луганському напрямку поблизу Новгородського та Луганського.

«Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 22 квітня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».