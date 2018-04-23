На Дніпропетровщині за допомогою ДНК ідентифікували тіло загиблого на Донбасі бійця

На Дніпропетровщині за допомогою аналізу ДНК ідентифікували тіло загиблого на Донбасі бійця Андрія Лебедєва. Інформацію про це Радіо Свобода 23 квітня підтвердили в Дніпропетровській облдержадміністрації.

За даними ОДА, загиблого поховали як невідомого солдата на Краснопольському цвинтарі під Дніпром. Три роки він вважався безвісти зниклим. 23 квітня тіло ексгумували для перепоховання в Чернігові.

За інформацією волонтерів, кулеметник 13-го окремого мотопіхотного батальйону Андрій Лебедєв (позивний «Вовк») загинув 29 січня 2015 року під час відбиття танкової атаки противника на блокпосту біля Вуглегірська на Донеччині.

Прощання з Андрієм Лебедєвим відбудеться 25 квітня в Чернігові у Катерининській церкві.

За даними Дніпропетровської облдержадміністації, на Краснопільському цвинтарі під Дніпром з початку бойових дій на Донбасі поховали 296 тимчасово невстановлених учасників військової операції. За результатами ДНК-експертизи з них встановили 185 осіб. Залишилися невідомими 111 осіб.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.