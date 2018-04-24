Прем’єр пішов. Чи позбудеться Вірменія російського впливу? – Ранковий ефір Радіо Свобода

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Коноплі в медицині: що про це думають в Україні?

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: генеральний консул України в Торонто (Канада) Андрій Веселовський, директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський; виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, журналіст Мансур Мировалев; кандидат біологічних наук, нейрофізіолог Дмитро Ісаєв, голова ради директорів Асоціації розвитку льонарства і коноплярства України Микола Шкурко, начальник відділу комунікацій головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.