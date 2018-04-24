На Донбасі постраждали п’ятеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 23 квітня поранені четверо українських військових, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики за добу здійснили 44 обстріли позицій Збройних сил України, застосовуючи в тому числі і заборонене Мінськими угодами озброєння.

Як ідеться в ранковому зведенні, 120-міліметрові міномети бойовики використали поблизу Троїцького на Луганському напрямку та неподалік Водяного – на Донецькому напрямку.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі, внаслідок якого на заході Горлівки пошкоджений житловий будинок, потерпілих немає. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 23 квітня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.