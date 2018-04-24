Кубки Ліги чемпіонів УЄФА побували в госпіталі українських військових

Кубки жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА побували в госпіталі імені Мечникова у Дніпрі, де лікуються українські військові, поранені в зоні бойових дій на Донбасі. Про це 24 квітня повідомив у Facebook президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

«Складно уявити, наскільки далека була Україна від цієї мрії ще три роки тому. Такию б вона і залишилася, якби не наші Герої. Тому захисники України, як ніхто інший, заслужили на зустріч із трофеями Ліги чемпіонів. Заслужили такий подарунок і їх ангели-хранителі – лікарі дніпровської лікарні імені Мечникова, головного прифронтового госпіталя під керівництвом Сергія Риженка, які врятували життя тисячам наших захисників», – відзначив Павелко.

«Одужуйте скоріше, і чекаємо Вас на матчах національної збірної! Величезне спасибі Вам, Герої! Слава Героям!» – додав президент Федерації футболу України.

Наприкінці травня Київ уперше в історії України прийме фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА. 24 травня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського почесний трофей розіграють найкращі жіночі команди континенту, а 26 травня на НСК «Олімпійський» відбудеться вирішальний поєдинок чоловічої Ліги чемпіонів.