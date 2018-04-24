Одеський припортовий завод зупинив виробництво карбаміду – Щуріков

Одеський припортовий завод (ОПЗ) зупинив виробництво карбаміду на обох наявних на підприємстві агрегатах, повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.

«Причина зупинки – брак складських площ для зберігання виробленого карбаміду», – вказав Щуріков у Facebook.

У коментарях до свого повідомлення керівник додав, що для зниження відпускної ціни на продукцію «потрібно знизити ціну на газ». Він додає, що «у випадку з ОПЗ це питання більше до уряду, який не створює умов для бізнесу, і газ у газовидобувній Україні на порядок дорожчий, ніж у більшості європейських країн, які газ не видобувають».

«Завод давно працює виключно за давальницькими договорами. Ми не знаємо, за якою ціною бере газ давалець, але якщо взяти ціну газу у НАКу («Нафтогаз України» – ред.), то собівартість виробництва однієї тонни карбаміду буде далеко за 250 доларів, тоді як сьогодні реальна експортна ціна карбаміду в нашому регіоні в районі 225 доларів», – вказав Микола Щуріков.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, – а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.