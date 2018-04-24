Хакери погрожують через 9 годин знищити дані сайту Міненерговугілля

Невідомі зловмисники атакували сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та погрожують через 9 годин знищити всі розміщені на ньому файли.

Хакер або група хакерів, які називають себе X-zakaria, вимагають за повернення сторінки до нормальної роботи викуп у розмірі 0,1 біткоїна (станом на ранок 24 квітня це понад 900 доларів США або близько 24 тисяч українських гривень).

Розміщений за адресою www.mev.gov.ua сайт міністерства був запущений 17 січня 2018 року. Він замінив попередній сайт mpe.kmu.gov.ua, який залишається доступним як архів.