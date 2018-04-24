США: пораненому солдатові вперше в світі пересадили пеніс і мошонку

Хірурги Університету Джона Гопкінса в американському Балтиморі вперше в світі успішно пересадили пеніс і мошонку. Операцію зробили військовому, який був поранений внаслідок вибуху в Афганістані.

Як повідомили в університеті, операцію провели 26 березня, вона тривала 14 годин.

Хірурги при цьому використали пеніс, мошонку (без яєчок) і частину черевної стінки від померлого донора.

В університеті заявляють, що пацієнт, який побажав зберегти анонімність, одужав після операції. Його мають виписати з лікарні цього тижня.

«Сподіваємося, що ця трансплантація допоможе відновити майже нормальну сечовидільну і сексуальну функцію цього молодого чоловіка», – сказав 23 квітня доктор В.П. Ендрю Лі, керівник відділення пластичної і реконструктивної хірургії в медичній школі університету Джона Гопкінса.