Екс-президент США Джордж Буш-старший госпіталізований після похорону дружини

Колишній президент США Джордж Буш-старший був госпіталізований в місті Х’юстоні з інфекційним захворюванням невдовзі після присутності на похороні його дружини, колишньої першої леді США Барбари Буш, повідомив речник Джим МакҐрат.

Він вказав у мережі Twitter 23 квітня, що 93-річний Буш «реагує на лікування і, здається, відновлюється». 22 квітня екс-президент був перевезений до методистської лікарні після виявлення інфекції у крові.

У церемонії прощання з Барбарою Буш 21 квітня взяли участь також колишні президенти Білл Клінтон, Барак Обама, Джордж Буш і їхні дружини, перша леді Меланія Трамп.

Буші були одружені 73 роки, це найдовший президентський шлюб в історії США.

Старший Буш пересувається на інвалідному візку та електричному самокаті внаслідок хвороби Паркінсона. Упродовж останніх років він потребує лікування дихальних шляхів.