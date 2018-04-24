У 2018 році в Україні планують відкрити 500 інклюзивно-ресурсних центрів – Зубко

У 2018 році в Україні планують відкрити 500 інклюзивно-ресурсних центрів, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає прес-служба уряду.

«У минулому році було відкрито 112 ІРЦ. У 2018 році, відповідно до потреб дітей, заплановано відкрити біля 500 інклюзивно-ресурсних центрів (один центр на 7 тисяч дітей у сільській місцевості, на 12 тисяч – у містах, районах міст). І це є пріоритетним завданням для органів місцевого самоврядування на поточний рік», – сказав Зубко.

Він додав, що сьогодні в опорних школах створили 514 класів з інклюзивним навчанням, навчаються понад дві тисячі учнів з особливими освітніми потребами.

У квітні 2017 року міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що лише 10% дітей з особливими потребами залучені до інклюзивної освіти.