Івано-Франківськ отримав премію ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи оголосила місто Івано-Франківськ переможцем щорічної премії Europe Prize, повідомляє прес-служба ПАРЄ.

«Івано-Франківськ має побратимські відносини з 24 європейськими містами. Місто розвинуло міцне міжнародне співробітництво у багатьох сферах, зокрема в галузі академічної діяльності, оскільки івано-франківські університети тісно співпрацюють з багатьма іншими європейськими університетами. Місто також організовує низку тематичних та святкових заходів, присвячених Дню Європи та Європейському тижню місцевої демократії», — йдеться в повідомленні ПАРЄ.

До шорт-листу нагороди портапили п'ять інших міст: Бамберг і Мюнстер в Німеччині, Червія в Італії, Іссі-ле-Муліно в Франції та Сопот у Польщі.

Приз Європи (The Europe Prize, Le Prix de l’Europe, в інших перекладах – Європейський приз, Премія Європи, Європейська премія) започаткувала 1955 року Парламентська асамблея Ради Європи. Він ділиться на чотири ступені, у порядку зростання: Європейський диплом, Почесний прапор, Почесний знак і власне Приз Європи.

Такі відзнаки органам місцевої влади за особливі досягнення в галузі європейської інтеграції присуджують лише один раз. Європейський диплом є необов’язковим ступенем, а Почесний прапор і Почесний знак місто має отримати по черзі обов’язково, щоб мати право претендувати на Приз Європи.

В Україні Приз Європи має наразі тільки Харків, який отримав його 2010 року. Почесний знак мають Одеса, Івано-Франківськ і Тернопіль. Почесний прапор мають Луцьк, Бровари, Черкаси й Вінниця. Іще вісім міст – Чернігів, Євпаторія, Іллічівськ, Суми, Прилуки, Трускавець, Хмельницький і Рівне – наразі нагороджені Європейським дипломом.