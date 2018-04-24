У Білорусі затримали журналіста Галка – батько

Білоруські правоохоронці затримали білоруського журналіста Дмитра Галка, повідомив Радіо Свобода його батько Микола Галко.

Як розповіли Радіо Свобода представники Столінського районного відділення внутрішніх справ у Брестській області, Галко з 22 квітня перебуває в місцевому ізоляторі тимчасового тримання. На інші питання правоохоронці не відповіли.

За словами Миколи Галка, його сина зняли з поїзда Львів – Могильов під час перетину українсько-білоруського кордону.

Батько пояснив, що Дмитро займався у Львові журналістськими справами, зокрема допомогав колезі з Італії, який вивчав проблему незаконної вирубки лісів.

За повідомленнями ЗМІ, щодо Дмитра Галка відкрили кримінальне провадження через нібито насильство проти міліціонера. Батько розповів, що точної інформації про це сім’я не мала. Як розповіли йому правоохоронці, сина затримали як підозрюваного.

Він стверджує, що Дмитро Галко знав про ризик, коли повертався до Білорусі.

Чоловіка могли затримати через інцидент, який трапився у листопаді 2017 року. Під час святкування дня народження його сина хтось із сусідів викликав міліцію нібито через шум, що долинав з квартири, де зібралася компанія молоді.

Дмитро Галко відкрив двері. За версією міліції, у нього стався конфлікт з міліціонерами, у результаті якого був розбитий мобільний телефон правоохоронця. Дмитро Галко говорив, що тільки тримав міліціонера за руку. Пізніше стався адміністративний процес, журналіста покарали за нецензурну лайку.