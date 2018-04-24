У Дніпрі акцією «103 удари серця» вшанували роковини депортації вірмен

У Дніпрі увечері 24 квітня флешмобом «103 удари серця» представники вірменської громади вшанували пам’ять вірмен, загиблих під час масових депортацій в Османській імперії 1915 року.

Захід відбувся просто неба на Європейській площі в центрі міста. Учасники стали на коліна на честь загиблих. У цей час пролунали символічні «103 удари серця».

На площі відкрили виставку документів та фотографій, що висвітлюють події початку минулого століття – масові загибелі вірмен в Османській імперії.

Представники громади також розгорнули плакати з вимогами до України та світу визнати події 103-річної давнини геноцидом вірмен. Усі охочі могли додати свій символічний підпис до цього заклику, наклеївши паперову незабудку.

«24 квітня 1915 року. Кров і смерть, біль і страждання, мільйони сердець перестали битись, мріяти, радіти життю3 Хто не знав, нехай дізнається, хто знав, нехай вшанує пам’ять», – зазначали учасники.

Вірмени Дніпра у вівторок, 24 квітня, також вшанували 103-річчя національної трагедії жалобним молебнем у храмі Вірменської апостольської церкви.

24 квітня виповнюється 103 роки від початку масових депортацій та вбивства вірмен, які населяли значну частину сучасної території Туреччини. Самі вірмени називають ті події геноцидом. За їхніми підрахунками, близько 1,5 мільйона їхніх співвітчизників загинули 1915-го й наступними роками в османській Туреччині. Туреччина відкидає слово «геноцид» і твердить, що в час того протистояння загинули також тисячі турків.