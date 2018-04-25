Пашинян: для Вірменії заміни Сарґсяна на Карапетяна недостатньо

Опозиційний депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян пізно ввечері 24 квітня у Facebook заявив, що влада намагається використати відставку Сержа Сарґсяна з посади прем’єр-міністра для збереження керівної ролі Республіканської партії.

У своєму відеозверненні Пашинян заявив, що 25 квітня чекатиме дзвінків від виконувача обов’язків прем’єра Карена Карапетяна, спікера парламенту Ари Баблояна і голови парламентської більшості Ваграма Багдасаряна, в іншому разі протестні акції відновляться.

«Ми не можемо погодитись з призначенням представника цієї партії (Республіканської партії Вірменії – ред.) прем’єр-міністром, і ми не можемо дозволити цій корумпованій системі продовжувати існувати», – заявив Пашинян.

Виконувач обов’язків прем’єра Вірменії Карен Карапетян назвав неприйнятними умови для переговорів, які висуває Пашинян.

«Він (Пашинян – ред.) запропонував список людей, які повинні брати участь з нашого боку, а також оголосив, що вестиме переговори виключно навколо свого порядку денного. Це означає не переговори або діалог, а виключно озвучування власної точки зору», – заявив Карапетян.

Виконувач обов’язків прем’єра Вірменії назвав дострокові парламентські вибори одним із можливих варіантів розв’язання кризи.

23 квітня прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі 11-денних масових протестів проти його призначення головою уряду.

Перед закінченням президентських повноважень Сержа Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.