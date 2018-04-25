САП: Холодницький повідомив про підозру судді та його спільнику

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підписав повідомлення про підозру судді Голосіївського районного суду Києва та його спільнику, повідомила САП 25 квітня.

В прокуратурі нагадують, що 24 квітня суддю спіймали «на гарячому» детективи НАБУ та прокурори САП. Затриманого підозрюють у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України («Отримання неправомірної вигоди»).

«Служитель Феміди вимагав та одержав неправомірну вигоду від посередника в обмін на винесення рішення в рамках розгляду цивільного позову. До Вищої ради правосуддя антикорупційною прокуратурою скеровано подання про отримання дозволу на притягнення судді до кримінальної відповідальності», – ідеться в повідомленні.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі додали, що спільником затриманого «виявився колишній суддя цього ж суду».