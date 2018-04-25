Тисячі вірмен вийшли на протест проти влади Республіканської партії

Противладний протест у Вірменії поновився 25 квітня після того, як зірвалися заплановані на цей день переговори опозиційного лідера Нікола Пашиняна та виконувача обов’язків прем’єра Карена Карапетяна. Тисячі активістів знову заповнили центральні вулиці Єревана, вимагаючи усунення від влади Республіканської партії, яку представляють як чинний очільник уряду, так і усунутий прем’єр Серж Сарґсян.

Пашинян пізно ввечері 24 квітня у Facebook заявив, що влада намагається використати відставку Сержа Сарґсяна з посади прем’єр-міністра для збереження керівної ролі Республіканської партії.

«Ми не можемо погодитись з призначенням представника цієї партії (Республіканської партії Вірменії – ред.) прем’єр-міністром, і ми не можемо дозволити цій корумпованій системі продовжувати існувати», – заявив Пашинян.

Виконувач обов’язків прем’єра Вірменії Карен Карапетян назвав неприйнятними умови для переговорів, які висуває Пашинян.

«Він (Пашинян – ред.) запропонував список людей, які повинні брати участь з нашого боку, а також оголосив, що вестиме переговори виключно навколо свого порядку денного. Це означає не переговори або діалог, а виключно озвучування власної точки зору», – заявив Карапетян.

Виконувач обов’язків прем’єра Вірменії назвав дострокові парламентські вибори одним із можливих варіантів розв’язання кризи.

23 квітня прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян заявив про свою відставку. Рішення з’явилося на тлі 11-денних масових протестів проти його призначення головою уряду.

Перед закінченням президентських повноважень Сержа Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.