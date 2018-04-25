Поліція Криму заявила, що оголосила в розшук близько 6 тисяч людей через анексію півострова

Поліція Криму оголосила в розшук близько 6 тисяч людей, причетних до анексії півострова, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Криму та Севастополі Анатолій Бахчиванжи.

«Оголошені у розшук 5,8 тисячі осіб, які несли службу та залишилися там після відводу військових частин на материк. Вперше за чотири роки з моменту окупації півострова Крим створений реєстр учасників незаконно сформованого озброєного формування. Туди внесені данні щодо 860 осіб», – повідомив Бахчиванжи.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.