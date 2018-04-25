Синоптики прогнозують в Україні завтра подекуди до 27 градусів тепла

В Україні завтра, 26 квітня, місцями буде до 27 градусів тепла.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, найтепліше буде на півдні України і на південному сході, Приазов’я, Луганщина, Донеччина – там очікують 22-27 градусів тепла.

«У Харківській області +18+23 градуси. У центральних областях, від Вінниччини до Дніпра, від +22 до +26 градусів. На півночі у четвер очікується +17+22 градуси», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Натомість на заході країни дещо похолодає до 15-19 градусів тепла, додає синоптик.

За даними Діденко, у Києві найближчої ночі можливий дощ, завтра вдень без опадів, максимальна температура повітря близько 20 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 26 квітня у західних, Полтавській, Харківській, вночі і в північних областях невеликий дощ, на Закарпатті й Прикарпатті вдень помірні дощі, місцями з грозами, а на решті території без опадів.