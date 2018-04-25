НБУ ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену Криму

Національний банк України сьогодні ввів у обіг пам’ятну монету «Автономна Республіка Крим».

Як повідомляє прес-служба НБУ, монета має номінал 5 гривень, тираж цієї біметалевої монети – 45 тисяч штук.

Ціна НБУ цієї пам’ятної монети становить 44 гривні, придбати її можна у регіональних відділах Нацбанку та банків-дистриб’юторів «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

На лицьовому боці монети зображений державний герб України і композиція, що символізує Крим, на звороті – карта України. Днями Монетний двір України заявив, що за 20 років існування викарбував майже 10 мільярдів розмінних та обігових монет.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».