РНБО запропонують припинити транзит російських суден Україною – Мінінфраструктури

Уряд планує винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозицію припинити транзит російських суден територією України.

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, пропонується припинити транзит і перевезення територією України суднами під прапором Росії або суднами судновласників, зареєстрованими у Росії, а також будь-якими іншими плавзасобами, що незалежно від держави прапору здійснюють судозаходи до закритих морських портів тимчасово окупованого Криму.

«Ми не допустимо у територіальних водах України, на наших внутрішніх водних шляхах суден держави-агресора. Вони становлять реальну терористичну загрозу об’єктам критичної інфраструктури», − наголосив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Після набрання чинності відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України Міністерство закордонних справ проінформує компетентні органи ЄС, США з метою розгляду ними питання про запровадження санкцій, додають в Мінінфраструктури.

Україна визнала Росію державою-агресором.