Луценко: затримали заступника міського голови Луцька і ще двох посадовців

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє про затримання трьох посадовців міськради, серед яких і заступник міського голови Луцька, під час отримання хабара.

За даними Луценка, посадовців затримали під час одержання четвертого траншу неправомірної вигоди в розмірі 17 000 доларів США за оформлення права власності на вже збудований житловий будинок.

«У ході документування злочинних дій заступника Луцького міського голови встановлено факт його посередництва під час вимагання головою одного з судів області неправомірної вигоди від громадянина в сумі 10 000 доларів за винесення позитивного рішення під час судового розгляду кримінального провадження», – написав на своїй сторінці у Facebook Луценко, додавши, що «служетельку Феміди затримано сьогодні під час одержання хабара».

Луценко зауважив, що затримання проводила прокуратура Волинської області спільно з працівниками СБУ, Нацполіції й САП.

У Луцькій міськраді наразі це повідомлення не коментують.