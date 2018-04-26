Свобода слова і ЗМІ: в Україні поліпшення, в Європі погіршення – ранковий ефір Радіо Свобода

«Репортери без кордонів»: ворожнеча щодо журналістів зростає.

Вето Росії в Радбезі ООН. Захід шукає обхідні шляхи.

Чорнобиль. Яким він буде завтра.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: представниця «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана Романюк, директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко; старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко, заступник директора центру «Нова Європа» Катерина Зарембо, політолог Кирило Сазонов; колишній міністр екології України Сергій Курикін та колишній дозиметрист на ЧАЕС Олександр Купний.