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26 Квітень 2018, Київ 08:09
Новини | Події

Свобода слова і ЗМІ: в Україні поліпшення, в Європі погіршення – ранковий ефір Радіо Свобода

«Репортери без кордонів»: ворожнеча щодо журналістів зростає.

Вето Росії в Радбезі ООН. Захід шукає обхідні шляхи.

Чорнобиль. Яким він буде завтра.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: представниця «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана Романюк, директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко; старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко, заступник директора центру «Нова Європа» Катерина Зарембо, політолог Кирило Сазонов; колишній міністр екології України Сергій Курикін та колишній дозиметрист на ЧАЕС Олександр Купний.

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