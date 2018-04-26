Владна партія Вірменії погодилася на переговори з опозицією

На тлі зростання тиску з боку протестувальників на чолі з Ніколом Пашиняном владна Республіканська партія Вірменії пізно ввечері 25 квітня заявила, що готова обговорити «будь-які питання» з лідером опозиції. Таким чином, партія відмовилася від попередньої позиції про неможливість переговорів на умовах Пашиняна.

Політична сила також заявила, що усуне з посади свого очільника Сержа Сарґсяна, який залишається на чолі владної партії після відставки з посади прем’єр-міністра Вірменії.

Заява Республіканської партії з’явилася після того, як її члени зустрілися з Сарґсяном та виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Кареном Карапетяном, щоб обговорити політичну кризу. У повідомленні йдеться, що Сарґсян закликав депутатів від владної партії зробити головним пріоритетом «стабільність та безпеку країни».

25 квітня опозиційний лідер Нікол Пашинян провів ще один великий мітинг у Єревані. Учасники цього мітингу вимагали, щоб парламент призначив Пашиняна тимчасовим прем’єр-міністром та оголосив позачергові вибори. «Ми вимагаємо безумовної капітуляції Республіканської партії перед народом», – заявив Нікол Пашинян у виступі перед тисячами прихильників.