У США розслідують імовірне порушення санкцій проти Ірану з боку китайського виробника Huawei

Міністерство юстиції США відкрило розслідування про імовірні порушення санкцій проти Ірану з боку китайської компанії Huawei Technologies, повідомляє агентство Reuters, видання Wall Street Journal, New York Times та інші з посиланням на неназваних чиновників.

Як повідомляє агентство Reuters, щонайменше з 2016 року відповідні американські органи з’ясовують імовірні поставки до Ірану продукції з походженням зі США, що суперечить американському законодавству щодо санкцій.

Розслідування щодо Huawei подібне до того, після якого інший китайський виробник ZTE заявив, що це загрожує його виживанню. Минулого тижня США заборонили американським фірмам продавати деталі та програмне забезпечення ZTE впродовж семи років. Вашингтон нарахував компанії ZTE штрафів майже на 1 мільярд доларів.

Huawei – одна з найбільших в світі компаній із виробництва телекомунікаційного обладнання. У США припускають, що мобільні телефони та мережеве обладнання виробництва Huawei можуть забезпечити Пекін можливостями для шпигунства.

У березні американські регулятори запропонували обмежити операторам телекомунікацій придбання «обладнання або послуг від компаній, що створюють загрозу національній безпеці».

Речник Huawei Чарлз Зінковскі заявив, що компанія «відповідає всім чинним законам та нормам, у тому числі законам та правилам щодо експортного контролю та санкцій ООН, США та ЄС».