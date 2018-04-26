Порошенко підписав закон, який посилює контроль за державним кордоном

Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, Закону України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави». Про це 26 квітня повідомляє прес-служба голови української держави.

«Реалізація законодавчого акту дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на державному кордоні України, контрольованих прикордонних районах, а також у контрольних пунктах в’їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території України», – ідеться в повідомленні.

Закон вносить зміни для удосконалення заходів, які застосовуються Державною прикордонною службою України у протидії нелегальній міграції на державному кордоні та іншим правопорушенням у прикордонній сфері. Серед іншого, новий закон запроваджує два нових види адміністративної відповідальності.