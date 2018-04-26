Біля посольства Росії в Києві кримчани провели акцію «Зателефонуйте в ФСБ»

Біля будівлі посольства Росії в Києві 26 квітня активісти провели акцію «Зателефонуйте в ФСБ», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами організаторів, громадської ініціативи КримSOS, це вже 22-а щомісячна акція в рамках кампанії Find and Free ( «Знайти і звільнити»), спрямована на пошук зниклих і звільнення затриманих людей в анексованому Криму.

«На акції правозахисники діляться останньою інформацією, пов'язаною з насильницькими зникненнями в Криму громадян України з початку анексії півострова, зокрема, розкажуть про справу українця Олександра Стешенка, який був викрадений співробітниками ФСБ Росії 11 квітня, і близько двох тижнів про нього було ніякої інформації», – йдеться в повідомленні.

Правозахисники відзначають, що з початку російської анексії Криму на півострові викрали 46 людей, 18 із них досі не знайшли.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.