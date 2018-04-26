МВС: до суду передали справу про вимагання коштів за припинення блокування будівництва на Київщині

У Міністерстві внутрішніх справ заявляє про передачу в суд справи щодо трьох людей за вимагання коштів від забудовника за припинення блокування будівництва на Київщині.
Як повідомляє прес-служба відомства, цих трьох людей, яких у МВС називають псевдоактивістами, затримали під час одержання коштів.
За даними міністерства, вони, прикриваючись громадською діяльністю, вимагали 200 тисяч доларів від забудовника за припинення блокування і перешкоджання будівництву житлового комплексу на Київщині в Києво-Святошинському районі Київській області.
Затриманим інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Інших подробиць цієї справи у МВС не повідомляють.
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У Києві часто заявляють про порушення на різних етапах будівництва, ці порушення нерідко виявляють активісти.
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