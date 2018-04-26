Азаров заявляє, що в Росії живе на заощадження і планує повернутися в Україну

Колишній прем’єр-міністр Микола Азаров заявляє про намір повернутися в Україну.

При цьому він не уточнив, коли планує це зробити.

«Із задоволення повернуся в Україну і буду жити на ті збереження, які у мене ще є... Я знаю, який агресивний режим зараз в Україні, але я повернуся», – сказав він під час прес-конференції в Москві.

Екс-прем’єр також повідомив, що проживає у Росії на заощадження, які у нього залишились.

Після вбивств активістів на Майдані в лютому 2014 року на той час прем’єр-міністр Микола Азаров покинув територію України. За останніми даними, він перебуває в Росії.

У 2015 році в Росії Микола Азаров оголосив про створення «комітету порятунку України». Як тоді заявив Азаров, комітет має намір вимагати дострокових президентських, парламентських і місцевих виборів.

Щодо Азарова в Україні розслідується низка кримінальних проваджень.