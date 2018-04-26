Верховний суд відмовив судді Бабенку у скасуванні рішення ВККС щодо його звільнення

Верховний суд відмовив голові апеляційного суду Черкаської області Володимиру Бабенку у скасуванні рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про його звільнення. Відео оголошення цього рішення оприлюднив на своїй сторінці в Fecabook юрист Роман Маселко.

«Суд вирішив Бабенку у задоволенні адміністративного позову до ВККС про визнання незаконним та скасування рішення відмовити повністю», – йдеться в рішенні суду.

Це рішення може бути оскаржене до Великої палати Верховного суду протягом 30 днів.

Рішення набирає законної сили після закінчення строків на апеляційне оскарження.

У червні 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила направити подання про звільнення Володимира Бабенка з посади судді апеляційного суду Черкаської області.

Згодом Вища рада правосуддя відклала розгляд рекомендації ВККС звільнити Бабенка.

Відповідно до Конституції, в Україні Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з посади.