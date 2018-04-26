Кіберполіція: викрили групу осіб, які підробляли документи – від паспорта до диплома доктора наук

Кіберполіція заявляє про викриття злочинної групи, яка підробляла документи – від паспорта до диплома доктора наук.

Як повідомляє прес-служба поліції, 26 квітня поліцейські провели 12 санкціонованих обшуків за місцем проживання групи осіб, підозрюваних у виготовленні і розповсюдженні підроблених документів.

За даними слідства, злочинна група протягом останніх п’яти років та складалася з шести киян віком від 30 до 64 років, вони виготовляли і продавали підроблені документи державного зразка, серед них – дипломи про освіту, ID-карти, посвідчення водія, свідоцтва на право власності, паспорти громадянина України, а також різноманітні печатки і штампи.

«Для отримання підробленого документу «замовнику» необхідно було зайти на відповідний веб-сайт та заповнити розміщену на ньому анкету, вказавши документ, який необхідно виготовити. Після цього клієнти сплачували вартість послуги (від 300 до 800 доларів США залежно від складності роботи). Доставка замовлень відбувалася поштою або ж кур’єром», – повідомляють у кіберполіції.

Правоохоронці стверджують, що для анонімізації своєї діяльності та конспіративного зв’язку як із замовниками, так і між собою, підозрювані використовували спеціально зареєстровані акаунти у мобільних додатках та месенджерах.

Поліція розслідує досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статями «шахрайство» та «підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» Кримінального кодексу України.