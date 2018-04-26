Верховний суд: підприємці на пенсії звільняються від сплати єдиного внеску

Верховний суд дійшов висновку, що фізичні особи-підприємці на пенсії звільняються від сплати єдиного внеску.

Як повідомляє портал Судової влади, суд вирішив, що фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують пенсію або соціальну допомогу.

У рішенні зазначається, що такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Верховний Суд зазначив, що звільнення фізичної особи-підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування, від сплати єдиного внеску можливе за наявності двох умов: по-перше, така особа повинна мати статус пенсіонера за віком або людини з інвалідністю; по-друге, отримувати відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

З січня по грудень 2018 року розмір мінімального єдиного внеску становить 819 гривень.