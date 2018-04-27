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27 Квітень 2018, Київ 09:47
Новини | Події

Троє українських військових поранені, двоє травмовані на Донбасі – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 26 квітня 2018 року

Троє українських військових були поранені внаслідок обстрілів, здійснених підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі за добу 26 квітня, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще двоє військових зазнали бойового травмування, йдеться в повідомленні.

Постраждалих доправили до лікувальних установ і надали медичну допомогу.

Як повідомили у штабі, протигом минулої доби бойовики здійнили 52 обстріли позицій українських сил на донецькому і луганському напрямках із використанням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

В угрупованні «ДНР» заявляють про загибель двох цивільних внаслідок обстрілу українськими силами позицій бойовиків у Докучаєвську 26 квітня. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо. Водночас зведених даних за добу в угрупованні не подають.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ у двох обстрілах 26 квітня, про постраждалих не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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