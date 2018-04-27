Троє українських військових поранені, двоє травмовані на Донбасі – штаб

Троє українських військових були поранені внаслідок обстрілів, здійснених підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі за добу 26 квітня, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще двоє військових зазнали бойового травмування, йдеться в повідомленні.

Постраждалих доправили до лікувальних установ і надали медичну допомогу.

Як повідомили у штабі, протигом минулої доби бойовики здійнили 52 обстріли позицій українських сил на донецькому і луганському напрямках із використанням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

В угрупованні «ДНР» заявляють про загибель двох цивільних внаслідок обстрілу українськими силами позицій бойовиків у Докучаєвську 26 квітня. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо. Водночас зведених даних за добу в угрупованні не подають.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ у двох обстрілах 26 квітня, про постраждалих не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.