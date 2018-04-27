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27 Квітень 2018, Київ 13:11
Новини | Суспільство

Полковник Пікус отримав Зірку Героя за бій з російською ДРГ в 2014-му. Посмертно

Президент України Петро Порошенко вручає Зірку Героя України Євгена Пікуса його матері, Ганні Феодосіївні, Київ, 27 квітня 2018 року

Полковник Державної прикордонної служби України Євген Пікус 27 квітня 2018 року посмертно нагороджений Зіркою Героя. Цю нагороду в Києві на Софійській площі на урочистостях із нагоди 100-річчя створення прикордонної служби України та чергового випуску офіцерів Національної академії ДПСУ отримали родичі загиблого Героя – мати Ганна Феодосіївна та рідний брат Михайло, інформує сайт голови української держави.

Нагороду вручив президент України Петро Порошенко. У відповідному указі йдеться, що Євген Пікус винагороджений «за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, вірність військовій присязі».

Під час перебування в зоні бойових дій на Донбасі полковник Пікус виконував службово-бойові завдання у складі прикордонних підрозділів на загрозливих ділянках державного кордону та неодноразово брав участь у боях. З 11 липня 2014 року він керував підрозділом, який забезпечував охорону державного кордону України в контрольно-пропускному пункті «Красна Талівка» поблизу села Красна Талівка Станично-Луганського району Луганської області.

25 серпня 2014 року в районі селища Талове Станично-Луганського району Луганської області Євген Пікус загинув смертю героя. Це сталося під час бою з диверсійно-розвідувальною групою чисельністю близько 40 осіб, яка перетнула кордон України з території Російської Федерації та діяла за підтримки двох бронетранспортерів, двох бойових машин піхоти та двох бойових вертольотів Мі-24 Збройних сил Російської Федерації.

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