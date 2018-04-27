Полковник Пікус отримав Зірку Героя за бій з російською ДРГ в 2014-му. Посмертно

Полковник Державної прикордонної служби України Євген Пікус 27 квітня 2018 року посмертно нагороджений Зіркою Героя. Цю нагороду в Києві на Софійській площі на урочистостях із нагоди 100-річчя створення прикордонної служби України та чергового випуску офіцерів Національної академії ДПСУ отримали родичі загиблого Героя – мати Ганна Феодосіївна та рідний брат Михайло, інформує сайт голови української держави.

Нагороду вручив президент України Петро Порошенко. У відповідному указі йдеться, що Євген Пікус винагороджений «за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, вірність військовій присязі».

Під час перебування в зоні бойових дій на Донбасі полковник Пікус виконував службово-бойові завдання у складі прикордонних підрозділів на загрозливих ділянках державного кордону та неодноразово брав участь у боях. З 11 липня 2014 року він керував підрозділом, який забезпечував охорону державного кордону України в контрольно-пропускному пункті «Красна Талівка» поблизу села Красна Талівка Станично-Луганського району Луганської області.

25 серпня 2014 року в районі селища Талове Станично-Луганського району Луганської області Євген Пікус загинув смертю героя. Це сталося під час бою з диверсійно-розвідувальною групою чисельністю близько 40 осіб, яка перетнула кордон України з території Російської Федерації та діяла за підтримки двох бронетранспортерів, двох бойових машин піхоти та двох бойових вертольотів Мі-24 Збройних сил Російської Федерації.