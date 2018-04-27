КСУ визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум

Конституційний суд України визнав неконституційний закон «Про всеукраїнський референдум», інформує прес-служба КСУ.

Згідно з повідомленням, суд ухвалив рішення 26 квітня.

«Конституційний суд України визнав закон неконституційним як через порушення процедури його розгляду та ухвалення, так і з огляду на його зміст. На підставі встановлення нелегітимності мети закону та невідповідності його положень вимогам Конституції України, КСУ дійшов висновку, що закон повністю суперечить Основному закону держави», – заявили в Конституційному суді.

Зокрема, у КСУ зазначили, що ухвалення актів Верховної Ради України на її пленарних засіданнях має здійснюватися виключно шляхом особистого голосування народними депутатами України.

Крім того, на думку КСУ, Верховна Рада на рівні звичайного закону врегулювала ті відносини, що є предметом регулювання Конституції України.

«Верховна Рада України вийшла за межі своїх конституційних повноважень, що не узгоджується з принципом верховенства права, зокрема, з положенням про те, що «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй», – підкреслили в Конституційному суді.

У рішенні КСУ йдеться, що повноваження щодо перевірки на конституційність питань, які виносяться на всеукраїнський референдум, законом покладає на Центральну виборчу комісію. Це, зі свого боку, «істотно обмежує повноваження Конституційного суду України щодо здійснення ним превентивного конституційного контролю, передбаченого Конституцією України, що ставить під загрозу права і свободи людини і громадянина, незалежність і територіальну цілісність України».

Закон «Про всеукраїнський референдум» ухвалили 6 листопада 2012 року. Відповідно до рішення Конституційного суду, він втрачає чинність.