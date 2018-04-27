Дніпро: у психлікарні відкидають обвинувачення прокуратури в утримуванні пацієнтів без їжі, води і ліків

У Дніпровській психлікарні відкидають обвинувачення прокуратури у примусовому вивезенні сімох пацієнтів в іншу місцевість і утримуванні їх без їжі, води та ліків. Про це Радіо Свобода 27 квітня повідомив головний лікар обласного комунального закладу «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» Юрій Завалко.

Як заявив керівник лікарні, семеро пацієнтів з Донецької та Луганської областей, які скоїли тяжкі злочини і проходили в закладі примусове лікування, після скасування судом посиленого режиму і переведення на загальний, мали проходити подальше лікування за місцем проживання, тому були перевезені до Маріуполя. Коли місцева психлікарня відмовилась їх брати на лікування, пацієнтів повернули назад, до Дніпра. При цьому, зазначив керівник закладу, вони були забезпечені їжею, ліками і необхідним медичним супроводом. Він також зазначив, що пацієнти їхали до Маріуполя не з примусу, а з бажання бути ближче до родичів.

«Я сьогодні вже був у прокуратурі і надав пояснення. Ми писали листа до управління охорони здоров’я, що в такий-то день будемо везти стільки-то пацієнтів на такому-то транспорті. Беремо сухий пайок, фляги з водою, лікар, два санітари, медикаменти, – сідаємо з пацієнтами у машину «Мерседес» швидкої допомоги і їдемо в Маріуполь. Коли їх там не прийняли, ми їх привезли назад в лікарню. Приїхали на вечерю, нагодували їх і вони досі перебувають у нас. Я надав прокуратурі документи, накладні на сухий пайок – яйця, сосиски, твердий сир, хліб», – розповів головлікар.

Що ж до заяви про вимагання грошей із хворих, то, як зазначив головний лікар, пацієнти пожертвували їх закладові добровільно.

26 квітня у прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження щодо посадовців психлікарні, які «примусово вивезли сімох хворих у непристосованому транспорті в іншу місцевість, тримали людей без харчування, питної води, ліків, засобів гігієни та умов проживання».

Посадовців підозрюють також в тому, що вони «шляхом обману та зловживаючи довірою хворих» заволоділи грішми пацієнтів на суму більше 4 тисяч гривень. Провадження відкрите за двома статтями – 365 та 190 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень та шахрайство). Розслідування триває.