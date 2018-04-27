Геращенко: у Києві обговорили питання звільнення заручників

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє про обговорення з представниками СБУ, МЗС і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб питання звільнення українських заручників.

Вона зауважила, що ця нарада відбулася напередодні засідання Контактної групи (4 травня).

«Сьогодні провели координаційну нараду з представниками СБУ, МінТОТ, МЗС, залучених до роботи гуманітарної групи, готуємося до мінської зустрічі 4 травня... Ми з колегами пройшлися по всіх наших ініціативах щодо звільнення заручників, у яких готові до серйозних компромісів. Обговоримо це 4 травня в Мінську», – написала вона на сторінці у Facebook.

За її словами, українська сторона давно готова до чергового етапу звільнення заручників, але Росія досі не проявила інтересу до 23 своїх громадян.

«Ми чекаємо від Росії і її представників не заяв, а конкретної відповіді щодо нашої пропозиції передати їм 23 росіянина, що засуджені за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України задля звільнення українців в російських тюрмах. Також принциповим для нас залишається негайне звільнення наших військових і журналіста Асеєва, інших заручників, що кілька років утримуються на окупованому Донбасі», – наголосила вона.

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Представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов сьогодні заявив, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися «найближчим часом».

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей.