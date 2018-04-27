Маріуполь очолив рейтинг прозорості Transparency International

Місто Маріуполь очолило рейтинг прозорості Transparency International Ukraine.

Як повідомляє організація, Маріупольська міськрада посіла 1️ місце у Рейтингу прозорості міст України, за декілька місяців місто піднялося в рейтингу з 5️7 місця.

На 2️ місці – місто Покров, яке збільшило кількість балів за прозорість з 18,3 балів до 63,8.

У Transparency International Ukraine додають, що нові лідери витіснили Львівську міськраду, яка протягом тривалого часу очолювала рейтинг, наразі місто перебуває на 3️ місці.

В Україні триває реформа децентралізації, як результат – більше влади та фінансових ресурсів делеговані на рівень муніципалітетів. Це є ризиком для збільшення корупції на локальному рівні, тому важливим є підвищення прозорості міст. Ціль Transparency International Ukraine – подолання корупції в місцевих органах самоврядування та дотримання найкращих практик в прозорості та підзвітності.

Рейтинг прозорості муніципалітетів оцінює прозорість, кількість проактивно наданої інформації громадянам, якість превентивних заходів з боротьби з корупцією і відкритість щодо громадян.