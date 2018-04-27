Прокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо 2 кримських депутатів

Прокуратура Криму направила до суду обвинувальні акти стосовно колишнього депутата Верховної Ради Криму та екс-депутата Севастопольської міської ради, повідомила прес-служба відомства.

Депутатам інкримінують «державну зраду».

«У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що в березні-квітні 2014 року депутати надавали допомогу та сприяли окупації Криму. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років», – заявили в прокуратурі.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.