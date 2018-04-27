Штаб: бойовики на Донбасі 26 разів порушили перемир’я, втрат немає

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики 26 разів відкривали вогонь по укріпленнях українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, внаслідок цих обстрілів українські військові не постраждали.

За даними штабу, на донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного.

Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях поблизу Шахти «Бутівка» і Мар’їнки, з озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу – під Талаківкою, з гранатометів – неподалік Кам’янки, великокаліберних кулеметів – в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкина і Пищевика, додають у штабі.

За повідомленням, на луганському напрямку бойовики із 120-міліметрового міномета, озброєння БМП та гранатометів обстріляли українські опорні пункти поблизу Світлодарська.

Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в 35 порушеннях режиму тиші минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.